لبنان

ياسين يتحدث عن مفاجأة في الموازنة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
23-01-2022 | 15:49
A-
A+
Doc-P-910528-637785751317434286.jpg
Doc-P-910528-637785751317434286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن مناقشة الموانة لا تزال مفتوحة وسيطرأ عليها تعديلات لكن المفاجئ أن يكون هناك أحزاب بالسلطة يرفضون هذه الموازنة وهم مشاركين بالحكومة.
ياسين وفي حديث عبر "الجديد" قال: العديد من الأسعار "تدولرت" في مقابل دولار جمركي لا يزال على الـ1500 داعياً الى رفع الدولار الجمركي بالتزامن مع رقابة مشددة على الأسعار.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:04 | 2022-01-23
17:53 | 2022-01-23
17:41 | 2022-01-23
17:26 | 2022-01-23
17:18 | 2022-01-23
17:00 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website