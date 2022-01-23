ياسين يتحدث عن مفاجأة في الموازنة.. هذا ما قاله

أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن مناقشة الموانة لا تزال مفتوحة وسيطرأ عليها تعديلات لكن المفاجئ أن يكون هناك أحزاب بالسلطة يرفضون هذه الموازنة وهم مشاركين بالحكومة.ياسين وفي حديث عبر "الجديد" قال: العديد من الأسعار "تدولرت" في مقابل دولار جمركي لا يزال على الـ1500 داعياً الى رفع الدولار الجمركي بالتزامن مع رقابة مشددة على الأسعار.