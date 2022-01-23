نصار: سأعارض هذا الأمر في مجلس الوزراء

شدد وزير السياحة وليد نصار على ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يقبل بأن يفرض عليه شروط على جدول الأعمال، مشيراً الى ان تحديد جدول الأعمال هي من الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور.

نصار وفي حديث عبر "الجديد" قال: لا أوافق على أن يكون هناك صلاحيات تشريعية بيد وزير المال منفرداً وسأعارض هذا الأمر غداً في الجلسة، معتبراً أن حصر تحديد سعر الصرف بيد وزير المال هو تلافياً لمضيعة الوقت.