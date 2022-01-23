سلام: المطلوب إعادة النظر بهذه الموازنة

أعلن وزير الإقتصاد أمين سلام أن "السهرة للصبح"، مشيراً الى ان المطلوب إعادة النظر بهذه الموازنة كل وزير بحسب وزارته.سلام وفي حديث عبر "الجديد" قال: استلمنا وزارات "مكرسحة" ومن بعد استلامنا يأتي سياسيون "وبقولولنا شو نعمل" علماً أن ما وصلنا إليه هو نتاج استلامهم للسلطة منذ 30 عاماً.