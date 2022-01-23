9
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سلام: المطلوب إعادة النظر بهذه الموازنة
Lebanon 24
23-01-2022
|
16:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الإقتصاد أمين سلام أن "السهرة للصبح"، مشيراً الى ان المطلوب إعادة النظر بهذه الموازنة كل وزير بحسب وزارته.
سلام وفي حديث عبر "الجديد" قال: استلمنا وزارات "مكرسحة" ومن بعد استلامنا يأتي سياسيون "وبقولولنا شو نعمل" علماً أن ما وصلنا إليه هو نتاج استلامهم للسلطة منذ 30 عاماً.
تابع
الأكثر قراءة
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
Lebanon 24
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
08:31 | 2022-01-23
23/01/2022 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم عن سعر الصرف الرّسمي.. هل سيرتفع إلى 20 ألف ليرة؟
Lebanon 24
خبر مهم عن سعر الصرف الرّسمي.. هل سيرتفع إلى 20 ألف ليرة؟
02:45 | 2022-01-23
23/01/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
11:22 | 2022-01-23
23/01/2022 11:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي "مصيفي بعزّ الشتاء"... ظهرت مع خطيبها بالـ"بروتيل" في فاريا! (صورة)
Lebanon 24
نادين الراسي "مصيفي بعزّ الشتاء"... ظهرت مع خطيبها بالـ"بروتيل" في فاريا! (صورة)
02:44 | 2022-01-23
23/01/2022 02:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ترغب بالحصول على الدولار "الفريش"؟ هذه الطريقة الرائجة اليوم
Lebanon 24
هل ترغب بالحصول على الدولار "الفريش"؟ هذه الطريقة الرائجة اليوم
04:30 | 2022-01-23
23/01/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:04 | 2022-01-23
برّي التقى الحريري.. والأخير مُصِرّ على موقفه
17:53 | 2022-01-23
كلمة للحريري عصر اليوم
17:41 | 2022-01-23
جدول جلسة اليوم "فضفاض"
17:26 | 2022-01-23
موفد بابوي يزور لبنان مطلع الشهر
17:18 | 2022-01-23
لبنان ليس متروكاً عربياً
17:00 | 2022-01-23
لبنان يردّ على مقترحات الكويت 29 الجاري
فيديو
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
24/01/2022 03:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
24/01/2022 03:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
02:00 | 2022-01-22
24/01/2022 03:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact