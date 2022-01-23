لبنان

"أسبوع حافل".. جلسات ماراثونية للحكومة من أجل إقرار الموازنة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2022 | 16:24
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علم "لبنان24" أن جلسة مجلس الوزراء الأولى لمناقشة الموازنة في بعبدا غداً، ستليها جلسات ماراثونية هذا الأسبوع في السراي الحكومي، في محاولات لإنجاز كافة بنود الموازنة تمهيداً لإقرارها نهائياً في جلسة ثانية تُعقد في بعبدا. 
ووفقاً للمعلومات، فإن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً طوال يوم الثلاثاء في السراي الحكومي، ابتداء من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ1.30 بعد الظهر، على تستأنف عند الساعة 2.30 وحتى السادسة مساءً، ويتخللها غداء سريع في السراي. 
أما يومي الأربعاء والخميس، فستُعقد جلسات قبل الظهر في السراي وقد تُعقد بعد الظهر، لكن الأمر مرتبط بموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 
وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيكثف الاجتماعات للاسراع في انجاز الموازنة واحالتها على مجلس النواب.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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