11
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
10
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لبنان يردّ على مقترحات الكويت 29 الجاري
Lebanon 24
23-01-2022
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد مصدر حكومي عبر "القبس" الكويتية أنّ "مبادرة بناء الثقة، التي سلمها الشيخ أحمد الناصر إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد تكون أكبر من طاقة الدولة اللبنانية على الاستجابة لها، بالنظر إلى واقع التوازنات المحلية، لافتاً إلى أنها تتألف من سلّة بنود، ورد معظمها في البيان الوزاري، ولا سيما لجهة التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والالتزام بالقرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واحترام سيادة الدول العربية والخليجية، ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أيٍّ من هذه الدول".
وشدّد على أن "مجموعة الأفكار التي حملها الناصر قد تمت مناقشتها بين الكويت والسعودية والإمارات وفرنسا والولايات المتحدة ومصر، وستجري مناقشتها بين المسؤولين اللبنانيين باعتبارها مدخلاً إلى حوار جدي ومباشر، على أن يحمل وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الرد عليها خلال زيارته إلى الكويت في 29 كانون الثاني الحالي".
(القبس الكويتية)
المصدر: القبس الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
Lebanon 24
كارثة في عين المريسة... شاب وفتاة جرفتهما الأمواج
08:31 | 2022-01-23
23/01/2022 08:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
11:22 | 2022-01-23
23/01/2022 11:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسائل خفية" من جنبلاط باتجاه الحريري.. ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
"رسائل خفية" من جنبلاط باتجاه الحريري.. ما هو مضمونها؟
06:00 | 2022-01-23
23/01/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة جديدة في لبنان تلوحُ في الأفق.. دراسة جديدة تكشف الكثير
Lebanon 24
أزمة جديدة في لبنان تلوحُ في الأفق.. دراسة جديدة تكشف الكثير
12:00 | 2022-01-23
23/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو رائع.. لبنانية تغنّي لفيروز أثناء الولادة في غرفة العمليات!
Lebanon 24
فيديو رائع.. لبنانية تغنّي لفيروز أثناء الولادة في غرفة العمليات!
14:06 | 2022-01-23
23/01/2022 02:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2022-01-24
قانون الاحوال الشخصية.. الدستور مدني والتطبيق طائفي!
04:16 | 2022-01-24
مفتي صور الشيخ حسن عبدالله قدم استقالته
04:15 | 2022-01-24
"خلطة" دولارات مزوّرة.. هذا ما حصل بين الكولا والأوزاعي
04:00 | 2022-01-24
هل يهدد قرار الحريري مصير الانتخابات ومصير "المستقبل"؟
03:58 | 2022-01-24
تجريم مزور شهادة من LAU!
03:48 | 2022-01-24
اخماد حريق في مبنى مستشفى الجامعة الاميركية (صور)
فيديو
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تعلق على تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر (فيديو)
10:13 | 2022-01-22
24/01/2022 11:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
فيلم "أصحاب ولا أعز" يُثير ضجة.. منى زكي تُفاجئ الجمهور بمشهد خلع ملابسها الداخلية!
02:00 | 2022-01-22
24/01/2022 11:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن أعظم تجارب "غالاكسي" في جهاز واحد (فيديو)
02:00 | 2022-01-22
24/01/2022 11:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact