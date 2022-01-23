لبنان يردّ على مقترحات الكويت 29 الجاري

أكّد مصدر حكومي عبر "القبس" الكويتية أنّ "مبادرة بناء الثقة، التي سلمها الشيخ أحمد الناصر إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد تكون أكبر من طاقة الدولة اللبنانية على الاستجابة لها، بالنظر إلى واقع التوازنات المحلية، لافتاً إلى أنها تتألف من سلّة بنود، ورد معظمها في البيان الوزاري، ولا سيما لجهة التأكيد على سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والالتزام بالقرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، واحترام سيادة الدول العربية والخليجية، ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أيٍّ من هذه الدول".وشدّد على أن "مجموعة الأفكار التي حملها الناصر قد تمت مناقشتها بين الكويت والسعودية والإمارات وفرنسا والولايات المتحدة ومصر، وستجري مناقشتها بين المسؤولين اللبنانيين باعتبارها مدخلاً إلى حوار جدي ومباشر، على أن يحمل وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الرد عليها خلال زيارته إلى الكويت في 29 كانون الثاني الحالي".