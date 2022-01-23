لبنان

موفد بابوي يزور لبنان مطلع الشهر

Lebanon 24
23-01-2022 | 17:26
A-
A+
Doc-P-910538-637785810868440002.jpg
Doc-P-910538-637785810868440002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يصل موفد بابوي الى لبنان في الثالث من شهر شباط المقبل، في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان واجتماعه مع قداسة البابا فرنسيس.
(اللواء)
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الفاتيكان يؤكّد دعمه للبنان
lebanon 24
24/01/2022 11:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان يطلب توسُّط السيسي لتجاوز أزمة لبنان ودول الخليج
lebanon 24
24/01/2022 11:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة الفاتيكان تكرّس الاهتمام الدولي بلبنان!
lebanon 24
24/01/2022 11:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير لبنان لدى الفاتيكان: البابا فرنسيس يحرص على الإستقرار اللبناني
lebanon 24
24/01/2022 11:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الفاتيكان

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-01-24
04:29 | 2022-01-24
04:16 | 2022-01-24
04:15 | 2022-01-24
04:00 | 2022-01-24
03:58 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website