موفد بابوي يزور لبنان مطلع الشهر

يصل موفد بابوي الى لبنان في الثالث من شهر شباط المقبل، في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان واجتماعه مع قداسة البابا فرنسيس.

(اللواء)