لبنان

جدول جلسة اليوم "فضفاض"

Lebanon 24
23-01-2022 | 17:41
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أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "المهم هو عودة العمل في مجلس الوزراء وإطلاق يده مجدداً سواء من باب الموازنة أو غير ذلك"، مشيرة إلى أن "القرارات المعيشية لا خلاف حولها وستنجز سريعا على أن لا مواضيع متوقع طرحها من خارج جدول الأعمال بأعتبار ان الجدول فضفاض من الأساس".
ورأت أنه "ليس معروفا إذا كان هناك من إشارات ستطلق في الجلسة تتصل بأهمية استمرارية عمل المجلس، وضمان العمل والانصراف إلى إنجاز الموازنة مع الانفتاح على الملاحظات والأفكار بشأنها".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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