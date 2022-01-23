برّي التقى الحريري.. والأخير مُصِرّ على موقفه

كشفت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "لقاء عين التينة، بين الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، تناول بالتفصيل موقف الأول بالعزوف عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة شخصياً، واسبابه والدوافع اليه، ونتائجه السياسية على موازين القوى، وتاثيراته السلبية المحتملة. ولم يؤد الى تغيير بموقف رئيس تيار المستقبل، على الرغم من محاولة بري لاقناعه بالعدول عن موقفه".

(اللواء)