ترشيحات "التيار" تفرض نفسها... وتنزع "الإمرة" من باسيل



صحيح أنّ رئيس الحزب جبران باسيل ترك لنفسه الورقة الأخيرة الحاسمة، التي تتيح له رسم خريطة الترشيحات كما يريد، تحت عنوان "التحالفات" التي قد تفرض اقصاء أي مرشح حزبي لمصلحة مرشح حليف، لكن واقع "التيار"، المتردي شعبياً والذي يتخبط بأزماته الداخلية، ينزع منه هذا "الترف" في خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة، فيما تحوّل بعض النواب الحزبيين، والقياديين ذوي الحضور الشعبي، حاجة انتخابية لا يمكن تجاوزها... لا بل إنّ بعضهم يهدد بخوض معركة "كسر" التيار اذا ما تمّ استبعاده! كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": هذه المرّة، يمكن القول إنّ قيادة "التيار الوطني الحرّ" تمكّنت قدر المستطاع، من تجنّب الخلافات الداخلية الناجمة عن الحماسة والتنافس بين "الرفاق الحزبيين" للوصول إلى الندوة البرلمانية. لعل حالة الافلاس التي تصيب اللبنانيين وتجعل من القدرة على تمويل الحملات الانتخابية، محصورة بقلّة قليلة من العونيين، هي التي ساهمت في تجنّب تجرّع كأس التشظّي الذي ينجم عن الوقوف على حلبات تمهيدية قد تهشّم الصفّ الحزبي الداخلي.صحيح أنّ رئيس الحزب جبران باسيل ترك لنفسه الورقة الأخيرة الحاسمة، التي تتيح له رسم خريطة الترشيحات كما يريد، تحت عنوان "التحالفات" التي قد تفرض اقصاء أي مرشح حزبي لمصلحة مرشح حليف، لكن واقع "التيار"، المتردي شعبياً والذي يتخبط بأزماته الداخلية، ينزع منه هذا "الترف" في خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة، فيما تحوّل بعض النواب الحزبيين، والقياديين ذوي الحضور الشعبي، حاجة انتخابية لا يمكن تجاوزها... لا بل إنّ بعضهم يهدد بخوض معركة "كسر" التيار اذا ما تمّ استبعاده!

هكذا، يمكن القول إنّ الترشيحات الأساسية لـ"التيار" باتت معروفة، وهي على الشكل الآتي: عكار: أسعد درغام (الأول في المرحلة الأولى) وجيمي جبور (الأول في المرحلة الثانية). البترون- الكورة- زغرتا: جبران باسيل، جورج عطالله، بيار رفول أو فايز كرم. كسروان- جبيل: ندى البستاني وسيمون أبي رميا. المتن: ابراهيم كنعان وإدي معلوف (ترشيح ملحم رياشي خلق اشكالية حول المقعد الكاثوليكي)، وبانتظار أن يحسم الياس بو صعب موقفه. بعبدا: ألان عون. عاليه: سيزار أبي خليل. الشوف: غسان عطالله (دعم الاشتراكيين للنائب نعمة طعمة يطرح علامة استفهام حول مصلحة العونيين في التركيز على المقعد الكاثوليكي اذا لم يكن مضموناً، كذلك يثير عدم تمثيل منطقة الدامور اشكالية ثانية). زحلة: سليم عون. بيروت الأولى: نقولا الصحناوي. جزين: زياد أسود (الأول في المرحلة الثانية) أو أمل أبو زيد (الأول في المرحلة الأولى).