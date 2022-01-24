"بسبب تراكم الثلوج"...اليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!

أعلنت غرفة التحكم المروري أن طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط.ولفتت الى أن طريق جزين كفرحونة البقاع الغربي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.وأشارت الى أن الطرق الجبلية المقطوعة هي :عيناتا الارز - كفردبيان حدث بعلبك - المنيطرة حدث بعلبك - العاقور حدث بعلبك - جرد مربين الهرمل - الهرمل سير الضنية - معاصر الشوف كفريا - تنورين اللقلوق - تنورين حدث الجبة - القبيات الهرمل - ترشيش زحلة - اكروم الرويمة - الفنيدق القموعة القبيات.