"بدل العاصفة 2": أسبوع كانوني بامتياز ودرجات حرارة لم نشهدها منذ سنوات!

سيشهد لبنان اسبوعا كانونيا بامتياز ولن تفارقنا البرودة بسهولة حيث ستكون درجات الحرارة متدنية لفترة طويلة لم نشهدها منذ سنوات.

فلبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا شديدة تتجاوز ال 90 كم/س حتى مساء اليوم الإثنين، حيث يخف تأثيره مع بقاء الكتل الهوائية الباردة، ومن ثم يعود ليتأثر اعتبارا من ظهر الأربعاء بمنخفض جوي آخر يكون أكثر برودة ويحمل معه أمطارا غزيرة وثلوجا على مستويات متدنية تلامس ال 500 متر بخاصة شمال البلاد.

طقس الأيام المقبلة:

الإثنين: غائم مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا وتحل موجة من الصقيع التي تؤدي الى تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع ال800 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاق.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية، كما تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 900 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 600 متر وما دون ذلك خاصة في المناطق الشمالية.