لبنان

مرجع قانوني ودستوري يتوقع حملة عن "ميثاقية الإنتخابات" والتأجيل التقني لها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2022 | 01:15
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توقع مرجع قانوني ودستوري وسياسي بارز ان تشهد الايام القلبلة المقبلة انطلاق حملة إعلامية وسياسية في مختلف وسائل الإعلام وعبر البيانات الأسبوعية لإجتماعات التكتلات النيابية والأحزاب، تهدف الى الاضاءة على "ميثاقية الإنتخابات" في اعقاب الموقف المتوقع للرئيس سعد الحريري.

ويقول المرجع "ان هذا الأمر  سيكون خطيرا ولا يجب المرور عليه مرور الكرام ، بل  ينبغي التوقف عنده وإستدراكه والتروي لإيجاد الحلول"، مشيراً الى "ما حصل عقب مقاطعة المسيحيين الانتخابات عام ١٩٩٢ "معتبراً " ان لامبالاة السلطة حينها كان سببا أساسيا لما وصلنا إليه اليوم من تدهورٍ وخلل سياسي إداري وحتى مالي".

وغمز المرجع "من قناة تأجيل تقني للإنتخابات ترغب فيه جميع مكونات السلطة حالياً تحت مسمى أو ذريعة "ميثاقية الإنتخابات" على غرار ميثاقية المجلسين النيابي والوزاري" .

 

المصدر: لبنان 24

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