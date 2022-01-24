تكسير وخلع واطلاق نار... الاعتداء على مكتب ومنزل مختار باب التبانة

اقدم مجهولون فجر اليوم على الإعتداء على مكتب مختار محلة باب التبانة محمد ضباب بالخلع والتكسير والتخريب وتحطيم ما بداخله، دون فقدان اي شيء من محتوياته، كما قاموا بإطلاق النار على منزله الكائن فوق مكتبه على أوتوستراد التبانة، وفق مندوب "لبنان 24".بدوره، وضع ضباب هذا الاعتداء بعهدة الأجهزة الأمنية، داعياً لضرورة كشف الفاعلين بأسرع وقت ممكن و تحويلهم الى القضاء المختص.