وزير خارجية الفاتيكان في بيروت في 3 شباط

متابعة لما اورده " لبنان ٢٤" امس ، فان وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بياترو غالاغر سيزور لبنان في الثالث من شباط المقبل في زيارة تحمل رسالة واضحة من قداسة البابا فرنسيس بالوقوف إلى جانب لبنان والاستعداد لمساندته للحفاظ على هذا النموذج في الشرق.

وكان البابا فرنسيس قد ابلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في خلال لقائهما في الفاتيكان في شهر تشرين الثاني الفائت عزمه على ايفاد موفد له الى لبنان لاستكمال البحث.

ووفق المعلومات التي تبلغتها مراجع رسمية فان الكرسي الرسولي طلب مواعيد للكاردينال غالاغر مع كبار المسؤولين فقط، في موازاة مواعيد طلبتها السفارة البابوية مع مرجعيات روحية.

ووفق المعلومات فان الموفد البابوي لن يجتمع مع اي من الاحزاب والتيارات السياسية، وان الرسالة الواضحة التي سيحملها سوف تشدد على الحقاظ على رسالة لبنان والحوار الإسلامي ـ المسيحي، وبشكل خاص على الحضور المسيحي الفاعل في مؤسيات الدولة.

وتنفي مصادر معنية" ان تكون الزيارة بهدف التحضير لزيارة قريبة للبابا فرنسيس الى لبنان"، مؤكدة" ان زيارة قداسته مدرجة على جدول زياراته في التوقيت الذي يراه مناسبا".