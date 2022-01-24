تبادل لإطلاق النار في طرابلس... هذا ما حصل

اقدم المدعو "ب.ح." مساء امس على اطلاق النار على مقهى يعود للمدعى "ع.ب." في الاسواق الداخلية في طرابلس، وذلك بعد خلاف مادي بينهما ما ادى لتضرر المقهى من الخارج، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد اقدم مجهول بالرد على مطلق النار باطلاق الرصاص باتجاهه من دون وقوع اصابات.