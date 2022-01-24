لبنان

مشاورات لتشكيل لائحة المجتمع المدني في البقاع الغربي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2022 | 03:15
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لا تزال القوى السياسية في دائرة البقاع الغربي وراشيا تقوم بمشاورات جدية من اجل حسم تحالفاتها بالتوازي مع اتخاذ الرئيس سعد الحريري لقراره النهائي المرتبط بمشاركة تيار المستقبل في الانتخابات،

 في المقابل تبذل مساع حثيثة من اجل تشكيل لائحة فاعلة للمجتمع المدني في الدائرة مؤلفة من شخصيات وازنة قد يشكل ترشحها  مفاجأة على  الساحة السياسية، وفق ما تقول  مصادر مطلعة.

وتضيف"  ان مشاورات تحصل لاتمام لائحة مكتملة في الدائرة تشكل  عمودها  الفقري شخصيات معروفة تحمل شعارات تغييرية في ظل ضعف مجموعات الثورة التقليدية في المنطقة".

المصدر: لبنان 24

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