لبنان

أهالي الروضة شكوا من انقطاع الكهرباء!

Lebanon 24
24-01-2022 | 01:51
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شكا أهالي منطقة الروضة المتنية من انقطاع حاد في التيار الكهربائي منذ ليل السبت 22 الحالي، رافقه انقطاع في أحد المولدات الخاصة، من دون معرفة السبب. ولوح الأهالي بالتصعيد في حال استمر الانقطاع المتواصل في التيار.
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الروضة

الكهرباء

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