أهالي الروضة شكوا من انقطاع الكهرباء!

شكا أهالي منطقة الروضة المتنية من انقطاع حاد في التيار الكهربائي منذ ليل السبت 22 الحالي، رافقه انقطاع في أحد المولدات الخاصة، من دون معرفة السبب. ولوح الأهالي بالتصعيد في حال استمر الانقطاع المتواصل في التيار.