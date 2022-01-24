لبنان

إحذروا "الصدر المجلّد"

Lebanon 24
24-01-2022 | 03:30
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وكأنه لا تكفي اللبناني همومه السياسية والمعيشية لتُضاف إليها مسألة سلامة الغذاء، فبعد ارتفاع أسعار الدجاج بشكل جنوني وانخفاضها في الأيام الماضية نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار، تكشفت فضيحة غذائية جديدة.

فقد كشف مصدر في النقابة اللبنانية للدواجن" أن بعض التجار يستوردون "الصدر المجلّد"من البرازيل، ثم يعمدون الى تذويبه وبيعه كمنتج طازج، وهذا الأمر ممنوع بحسب قرارات وزارة الاقتصاد".

وأوضح المصدر "ان البرازيل تعتمد مواصفات ممنوعة في لبنان لتربية الدجاج حيث يدخل طحين الريش والمصارين والحقن بالماء في صلب غذائه"، مشيراً إلى ان عددا كبيرا من الدول منع استيراد "الدجاج البرازيلي".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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