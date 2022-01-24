عبدالله: على الحكومة وضع الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي

غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "بالتزامن مع الموازنة المقترحة، والتي تحتاج إلى نقاش وتعديل، ولضرورة أنسنتها، لتواكب واقع الأكثرية الساحقة من المواطنين، يتوجب على الحكومة طرح الخطوط العريضة لخطة التعافي الاقتصادي. بعيدا عن الشعبوية وتسجيل المواقف، يجب توزيع الاعباء وفق الحد الأدنى من معايير العدالة الاجتماعية".

بالتزامن مع الموازنة المقترحة ،والتي تحتاج إلى نقاش وتعديل، ولضرورة انسنتها، لتواكب واقع الأكثرية الساحقة من المواطنين،

يتوجب على الحكومة طرح الخطوط العريضة لخطة التعافي الأقتصادي.

بعيدا عن الشعبوية وتسجيل المواقف،يجب توزيع الاعباء وفق الحد الأدنى من معايير العدالة الاجتماعية. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 24, 2022