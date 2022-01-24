هل ستصدرُ تسعيرة جديدة للمحروقات اليوم؟

قالت مصادر المديرية العامة للنفط لـ"لبنان24"، الإثنين، إنه "لن يصدر صباح اليوم أي جدول جديد لأسعار المحروقات"، مشيرة إلى أنه "في حال بقي سعر الدولار في السوق الموازية ضمن الهامش الحالي، فإنه لا حاجة لإصدار تسعيرة جديدة".

وأضافت: "في حال حصلت أي تقلبات كبيرة في سعر الصرف، عندها سنضطر إلى إصدار جدول اليوم وذلك في إطار المواكبة المستمرة، ولكن الاتجاه القائم حالياً هو لإصدار جدول يوم غدٍ الثلاثاء".