هل "أُبعِد قاسم عن المشهد" بعد ما "دق راسو بالحيط"؟

أرخى الخلاف السياسي الحاد بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بظلاله على علاقة حزب الله ب" التيار الوطني الحر"، لكن الأمور وفق مصادر سياسية محسوبة على قوى ٨ آذار تجاوزت هذا الحد ووصلت إلى انقسام داخل الحزب حيال التعاطي مع هذا الخلاف، مذكّرة بما قاله نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من ان العلاقة بين الحزب و"أمل"، علاقة "استراتيجية ثابتة ومتينة"، مضيفاً بشكل حاسم: "اللي مش عاجبو يدق راسو بالحيط".

وهنا تقول المصادر : في ضوء ما حصل وما رافقه من استياء عوني كبير من كلام الشيخ قاسم، فإن حزب الله وجد نفسه مضطرا لابعاد قاسم عن المشهد الإعلامي لفترة إلى حين تهدئة الأجواء مع "التيار الوطني الحر "، قائلة: لطالما كانت اللقاءات مع الصحافيين والاكاديميين التي يرتب لها حزب الله تعقد مع الشيخ قاسم، لكن في الأيام الماضية عقد لقاء ، لكن مع السيد هاشم صفي الدين الذي حاول تصويب الأمور حيال العلاقة بين الحزب والتيار ، علما أن اوساطا سياسية على علاقة جيدة بحزب الله لم تستغرب ما يشاع قائلة "ما قاله الشيخ قاسم مش قليل ابدا".