نحاس: السياسات الإصلاحية هي من الضروريات

أوضح عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أن "الموازنة هي نفقات وإيرادات ومشروع الموازنة الحالي هو نسخة أولية"، وأضاف: "الموضوع الأساس هو في السياسات الإصلاحية التي تعتبرُ من الضروريات والتي تأتي من خارج الموازنة، لأن أي إصلاح لا يمكن أن يعطي مفعوله في السنة ذاتها".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت نحاس إلى أنّ "الأهم في هذه الموازنة أنها تعيدُ النهوض بالدولة المنهارة، كما تعيد التوازن لمساعدة الحكومة على النهوض أيضاً".

وفي ما يتعلّق بزيارة وزير الخارجية الكويتية إلى لبنان، أشار نحاس إلى أن الحكومة ستعطي رداً موحداً فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، ونحن نلتزم القرارات الدولية.

واعتبر نحاس أن ما طرحه الوزير الكويتي هو تذكير بالمبادئ التي نعرفها، مؤكداً أن "ما يسعى إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو تقريب وجهات النظر قدر المستطاع وإعادة التواصل، إلى حين معرفة كيف سيُصار إلى حلّ الاختلافات في المقاربات وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي".