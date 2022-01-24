لبنان

سرقوا أسلاكًا كهربائية... وهذا ما حل بهم!

Lebanon 24
24-01-2022 | 02:55
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 أوقف مكتب الكورة في مخابرات الجيش، أربعة أشخاص من البداوي يستقلون سيارة من نوع مرسيدس حاولوا سرقة أسلاك كهربائية على اوتوستراد شكا مفرق حامات بعد منتصف الليل.
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