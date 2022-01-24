سرقوا أسلاكًا كهربائية... وهذا ما حل بهم!

أوقف مكتب الكورة في مخابرات الجيش، أربعة أشخاص من البداوي يستقلون سيارة من نوع مرسيدس حاولوا سرقة أسلاك كهربائية على اوتوستراد شكا مفرق حامات بعد منتصف الليل.