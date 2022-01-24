إقرار زيادة بدل النقل رسمياً.. إليكم القيمة الجديدة

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، قيمة بدل النقل الجديدة لتصبح 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و 64 ألف ليرة للقطاع العام عن كل يوم حضور.

كذلك، تمّ إقرار تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين.