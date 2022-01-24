لبنان

إقرار زيادة بدل النقل رسمياً.. إليكم القيمة الجديدة

Lebanon 24
24-01-2022 | 03:02
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أقرّ مجلس الوزراء، اليوم، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا، قيمة بدل النقل الجديدة لتصبح 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و 64 ألف ليرة للقطاع العام عن كل يوم حضور. 
 
كذلك، تمّ إقرار تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين.
 
 
 
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لبنان

بدل النقل

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