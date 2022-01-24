المازوت "مقطوع" في هذه المدينة!

تفاجأ عدد من السائقين ان اغلب محطات الوقود في مدينة طرابلس خالية من مادة المازوت، من دون معرفة الاسباب، وان "السوق السوداء" عاد للنشاط، وفق مندوبة "لبنان 24". وسجل سعر غالون المازوت 8 ليتر سعر 200 الف ليرة بحسب ما علم.