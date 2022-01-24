لبنان

المازوت "مقطوع" في هذه المدينة!

Lebanon 24
24-01-2022 | 03:00
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تفاجأ عدد من السائقين ان اغلب محطات الوقود في مدينة طرابلس خالية من مادة المازوت، من دون معرفة الاسباب، وان "السوق السوداء" عاد للنشاط، وفق مندوبة "لبنان 24". وسجل سعر غالون المازوت 8 ليتر سعر 200 الف ليرة بحسب ما علم.


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