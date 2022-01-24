في عكار… تسمّم عائلة بالفطر البري!

أصيب ليل أمس 15 شخصا من عائلة العلي السورية، سكان بلدة السويسة العكارية، بحالات اعياء واسهال واستفراغ، تبين أنها ناتجة عن تسمم غذائي اثر تناولهم الفطر البري الذي قطفوه من أرض زراعية.



وتولى الصليب الأحمر نقل المصابين إلى مستشفيات: الحكومي حلبا وسيدة السلام في القبيات والخير في المنية.