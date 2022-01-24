ميقاتي: التحديات الداهمة لا تسمح بأي تأخير لانعقاد جلسات الحكومة

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، اليوم الإثنين، أنّ "التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير لانعقاد الجلسات"، مشيراً إلى أنّه "على جدول الأعمال الكثير من المواضيع الأساسية لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق الناس والموظفين".

وقال ميقاتي: "يسعدني أن نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة معاً للانقاذ مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً".

وأضاف: "أملي أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً عن أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر".

ولفت ميقاتي إلى أنه "على جدول الأعمال الكثير من المواضيع التي هي أساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين"، وقال: "ستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الاساسية، كما أننا في صدد الاعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لاقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة".