سرقات بالجملة يومياً في مدينة طرابلس

باتت مدينة طرابلس لا تسلم يومياً من ايادي السارقين، اذ حاول مجهولون خلع باب احد المستودعات داخل مبنى قيد الانشاء فجر اليوم بالقرب من مسجد الابرار في منطقة ابي سمراء، ليعمد بعدها السارقون بالصعود الى المبنى وسحب اسلاك كهربائية من علب مفاتيح الكهرباء وسرقة بعض القطع الحديدية، ليفرو بعدها الى جهىة مجهولة. كما تم سرقة بطارية سيارة عائدة لاحد اصحاب محلات الميكانيك مقابل مسجد الايمان، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".وفي شارع المئتين، اقدم مجهولون على سرقة كابل كهربائي عائد لاحد محلات بيع العطور ومحاولة باءت بالفشل لخلع احد محلات بيع الهواتف الخلوية في المنطقة المذكورة