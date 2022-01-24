قتيلان أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت... هذا ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط قتيلين أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت، بينهما صاحب الملهى ب. د.، والآخر ح.ر.

وذكرت مصادر أمنية لـ"لبنان 24" أن أسباب الجريمة لا تزال قيد التحقيق من قبل المعنيين، بالوقت الذي أشارت مصادر أخرى الى أن السبب هو خلاف على قيمة إحدى الفواتير.