اخماد حريق في مبنى مستشفى الجامعة الاميركية (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه "عند الساعة 23:00 من تاريخ 23-1-2022، عمل رجال فوج اطفاء بيروت على اخماد حريق اندلع في مبنى مستشفى الجامعة الامريكية AUMC ،وقد تم تأمين المبنى وحصر الحريق في مكانه والحؤول دون امتداده، واقتصرت الاضرار على الماديات".





