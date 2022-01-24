لبنان

البعريني :الحريري لن يرشح احدا للانتخابات ونشاطه سيتركز على هذا الامر!

Lebanon 24
24-01-2022 | 04:29
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لفت عضو كتلة المستقبل النيابية النائب وليد البعريني ، في بيان ، الى أن "ما يسعى اليه الحريري يندرج في اطار تغيير الأسلوب وطريقة التعاطي بخلاف الطريقة المعتمدة من كل الاحزاب والتيارات".

وقال: "لا يمكن ان نستمر كما نحن عليه، فهدف الحريري التغيير نحو الافضل بعد أن تحوّل كل منا همّه نفسه وغير مبال بغيره، فهو يريد تحويل تيار المستقبل الى تيار فاعل وهو لن يرشح احدا للانتخابات هذه المرة، ونشاطه يتركز في السنوات الاربع المقبلة على اعادة تنظيم التيار على أسس سليمة مستفيدا من المراجعة التقويمية التي أجراها في الاشهر الماضية من اجل انطلاقة جديدة اكثر تنظيما وفعالية".

وأكد البعريني أن "الحريري لن يتراجع عن موقفه تحت ضغط الشارع فالقرار  متخذ سلفاً ولا تغيير ولا تبديل ولا تراجع". 

وعما اذا  كان تيخوف من حصول شرذمة واستقالات من التيار احتجاجا على موقف الحريري، أشار الى أن "الاصيل يبقى أصيلا ومن يريد المتاجرة فلا مكان له في صفوفنا".
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