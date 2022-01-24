اعتصام لطلاب من جامعة بيروت العربية رفضا لقرار رفع الاقساط!

- افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان العشرات من طلاب جامعة بيروت العربية، ينفذون اعتصاما امام مدخل الجامعة في الطريق الجديدة في بيروت، رفضا لقرار الادارة رفع الاقساط وتحديد رسوم اضافية للنفقات التشغيلية بالدولار النقدي.واطلق المعتصمون الهتافات المنددة بقرارات ادارة الجامعة، مؤكدين "رفضهم الدفع بالدولار في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية".