كلية الزراعة في اللبنانية تفوز في برنامج لدعم البحوث والابتكارات العلمية !

حاز المشروع البحثي "PASTINNOVA" الذي شاركت فيه كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع عدد من الشركاء ضمن شبكة تعاون علمي برعاية "AGRERI-Agricultural Economic Research Institute" و"Hellenic Agricultural Organization" على موافقة وتمويل المفوضية الأوروبية ضمن برنامج "PRIMA-2021" لدعم البحوث والابتكارات العلمية في دول البحر المتوسط.ولفتت الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "انطلاقا من المواضيع التي ركز عليها برنامج "section I PRIMA" لعام 2021 والمتعلقة بتحفيز الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي لنظم الزراعة الصغيرة من خلال تحسين الجوانب التنظيمية ونماذج إدارة سلسلة القيمة الجديدة، أعدت مجموعة باحثين من لبنان/كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية واليونان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وسلوفانيا والجزائر والمغرب وتونس وتركيا وقبرص مشروعا بحثيا مشتركا يتمحور حول "نماذج مبتكرة لمستقبل مستدام لنظم الرعي المتوسطي" تحت عنوان "PASTINNOVA".وأوضحت أن "PASTINNOVA" يهدف إلى "تعزيز استدامة وربحية المزارع الرعوية الصغيرة ومرونتها عبر استحداث ابتكارات ونماذج تجارية وتنظيمية لتثمين إمكاناتها الكاملة وتسهيل وصولها إلى الأسواق، وذلك تحت العناوين الآتية: التشخيص من خلال عرض المشاريع المبتكرة والممارسات والمبادرات، اختبار ابتكارات مختارة في سياقات مختلفة، تنفيذ تجريبي صغير النطاق وتقييم الاستدامة واعتماد سياسات تسويقية ملائمة".الى ذلك، زارت عميدة كلية الزراعة البروفسورة نادين ناصيف رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران برفقة منسقة الفريق اللبناني ورئيسة قسم الإنتاج النباتي في الكلية البروفسورة لميس شلق، وعرضت معه خطة العمل ومراحل التنفيذ وشكرته على دعمه المتواصل للنشاطات العلمية والبحثية في كلية الزراعة.وشدد بدران على "أهمية هذا المشروع وقيمته البحثية وما سيقدمه من تقنيات جديدة ومنفعة علمية عامة على الصعيدين الوطني والعالمي" متمنيا لفريق العمل "التوفيق والنجاح".