محفوظ : لوقف المنحى الشعبوي الطائفي

ثمن منسق اللقاء التشاوري للنخب في المحافظات عبد الهادي محفوظ، في بيان "السياسات البراغماتية والمنطقية التي لجأ إليها حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة والتي أدت إلى تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية".أضاف : الخطوات التي اتخذها الحاكم حتى تأخذ مفاعيلها باتجاه مزيد من التراجع في سعر الدولار وانكفاء في سعر السلع الضرورية والمازوت والبنزين والدواء، تنتظر تراجعا في حدة الخطاب السياسي وتنازلات متبادلة وتوافقا حكوميا حول ضرورات توفير خطة معقولة للتعافي الاقتصادي والمالي مقبول دوليا وعربيا".وقال محفوظ :ينصح "اللقاء التشاوري للنخب"، بأن تكف القوى السياسية على اختلافها عن تغليب المنحى الشعبوي والطائفي في مواقفها وعلى ملاقاة المنحى الدولي والاقليمي الذي يشجع على الإنفراج النسبي في لبنان والذي يتقاطع مع توجه حاكم مصرف لبنان الذي ينبغي تشجيعه على المضي قدما في سياساته النقدية البراغماتية "وتحريره من الانشغال بالإتهامات غير الصائبة" التي تنهال عليه من أكثر من جهة محلية. وهي اتهامات عموما غير صحيحة".