رئيس جمعية" تجار لبنان الشمالي" يناشد ميقاتي... ماذا قال؟

ناشد رئيس جمعية" تجار لبنان الشمالي" اسعد الحريري في بيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "التدخل لحل الازمة المستعصية التي تطال اللبنانيين والتي تتعلق بفحوص pcr والتي اصبحت عبئا على المواطن والتي تعطي صورة غير حضارية عن لبنان ومذلة للشعب والمواطنين من جميع الشرائح".واعتبر ان "اعتماد الدولار الفريش لفحوص الpcr في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني يؤثر على الوضعين السياحي والاقتصادي الذين نحن بامس الحاجة لانعاشهما لا سيما واننا نشهد ازمة اقتصادية خانقة".وتمنى "انهاء هذه المهزلة معلننا اننا في صدد تقديم دعوى رسمية لكشف المستور في هذه القضية مشيرا الى ان "على الحكومة ان تكون في خدمة الشعب لا الشعب في خدمة الحكومة اسوة بباقي الدول".