لبنان

جمعية الصداقة اللبنانية السعودية: لتلقف المبادرة الكويتية

Lebanon 24
24-01-2022 | 05:40
A-
A+
Doc-P-910719-637786248680477688.jpg
Doc-P-910719-637786248680477688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 طالب رئيس جمعية الصداقة اللبنانية السعودية نبيل الايوبي في بيان، السلطة اللبنانية ب"إفساح المجال للبنان بكل مكوناته لتلقف المبادرة الأخيرة للدول العربية التي تمت بواسطة سعادة وزير الخارجية الكويتي نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي من منطلق أنها الفرصة الأخيرة لسحب لبنان من ما أوقعته فيه السلطة السياسية المتعاقبة والتي تسلمت زمام الحكم وأمعنت في الإستثمار الطائفي والحزبي مستخدمة أدواتهم وأساليبهم الهدامة المقوضة للمؤسسات الرسمية التي لم تعد تتمكن من حماية الإستثمارات الخارجية التي يعتمد عليها لبنان كمركز للإستثمارات العربية والدولية".
 
ورأى الأيوبي انه:" في ذروة إبتلاء المواطن اللبناني بإدارة غير مسؤولة تولت التحكم بمصير البلد، بات من الضروري اللجوء إلى التمترس خلف ما تبقى من عوامل يمكن الإستفادة منها في الخروج من المأزق الذي تورط به لبنان واللبنانيون بفعل أيديهم".
 
ختم الأيوبي:" لبنان لم ينته طالما دستوره قائم والحل بتطبيقه أولا، فلن يسير بلد متشرذم متصارع مع حاله إلا بتطبيق دستوره وتأمين الحماية القانونية له".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-01-24
09:46 | 2022-01-24
09:22 | 2022-01-24
06:00 | 2022-01-24
10:57 | 2022-01-24
10:49 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website