لبنان

هل تفتح المدارس الرسمية أبوابها غدا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2022 | 06:12
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بعد تصريح  وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي الذي دعا فيه جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح غد، أكد رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي حسين سعد لـ "لبنان 24" ان " الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي مستمرون في اضرابهم ولا عودة الى المدارس يوم غد، ذلك لأننا حتى الساعة لم نحصل على مطالبنا التي نادينا فيها منذ أشهر طويلة، فالاساتذة المتعاقدون لم يحصلوا على بدل نقل يومي ولا على منح اجتماعية، كما انه لم يتم الاعتراف بالعقد الكامل في حين ان الـ 90 دولار التي وعدنا فيها تصلنا على شكل فتات".

لبنان

خاص

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