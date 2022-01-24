أيها اللبنانيون تحضروا للطقس.. هذا ما سيحصل يومي الأربعاء والخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الاولى.

ويتحول الطقس ليل الثلاثاء الاربعاء الى غائم مع امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا والذي يحمل معه امطارا وثلوجا حتى مساء اليوم، حيث يخف تأثيره غدا الثلاثاء مع بقاء الكتل الهوائية الباردة في المنطقة ومن ثم يعود ليتأثر اعتبارا من فجر الاربعاء بكتل هوائية اكثر برودة تحمل معها امطارا غزيرة وثلوجا على مستويات متدنية تلامس الـ700 متر بخاصة شمالا وجنوبا، ويمتد تأثره حتى نهاية الاسبوع. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق. تخف حدة الامطار بدءا من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، ويتحول الطقس الى غائم جزئيا وتحل موجة من الصقيع تؤدي الى تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 800 متر، لذا يحذر من خطر الانزلاق.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الاولى. يتحول الطقس ليل الثلاثاء الاربعاء الى غائم مع امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

الاربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة، وتتساقط الثلوج نهارا على ال 900 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ700 متر وما دون ذلك عموما، فجر الخميس، مع ارتفاع لموج البحر لحدود 4 امتار خصوصا جنوبا. يحذر من سلوك الطرق الجبلية وخصوصا ضهر البيدر.

الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية ( دون معدلاتها الموسمية) وموجة من الصقيع، تهطل امطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار ويتكون الجليد على المرتفعات خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل اعتبارا من 800 متر، لذا نحذر من خطر الانزلاق.

- الحرارة على الساحل من 6 الى 15 درجة، فوق الجبال من -1 الى 9 درجات، في الداخل من -2 الى 8 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط يسؤ احيانا فوق المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 95%

- حال البحر: مائج

- الضغط الجوي:767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,41

- ساعة غروب الشمس:16,59