لبنان

​"التحرك الكبير" يبدأ الأربعاء... هذا ما أعلنته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

Lebanon 24
24-01-2022 | 06:29
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لفتت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، الى انه "تنفيذا لقرارها ومن أجل الزام الحكومة تنفيذ الاتفاق مع القطاع، تعلن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بدء التحرك الكبير اعتباراً من يوم الاربعاء ٢٠٢٢/١/٢٦ مواكبةً لجلسات الحكومة حتى إقرار الاتفاق."

واشارت الى "عقد مؤتمر صحفي يوم غد الثلاثاء ٢٠٢٢/١/٢٥ الساعة ١٠،٠٠ صباحاً في مقر الاتحاد العمالي العام  للاعلان عن خطة التحرك ومواقع التجمع".
 
 
 
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