ولادة وسط الثلوج.. هذا ما حصل مع سيّدة في عكار!

يستمر تأثير المنخفض الجوي ويشتد مع هطول الامطار على الساحل والثلوج على المرتفعات، ما تسبب بقطع معظم الطرق في مختلف المناطق.



وفي عكار، حالت الثلوج دون تمكن الصليب الاحمر من نقل سيدة في حال الولادة الى المستشفى، فعملت العناصر على مساعدتها في الانجاب داخل السيارة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".



عكار وفي عكار، حالت الثلوج دون تمكن الصليب الاحمر من نقل سيدة في حال الولادة الى المستشفى، فعملت العناصر على مساعدتها في الانجاب داخل السيارة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وفي محافظة عكار، سيطر الثلج على المناطق الجبلية ابتداء من 650 متراً، وتسبب بقطع الطرق الجبلية كافة مع تكون طبقة من الجليد.





ومنذ الصباح، باشرت جرافات وزارة الاشغال واتحاد بلديات جرد القيطع العمل على اعادة فتح هذه الطرق على الرغم من استمرار العاصفة وتساقط الثلوج بغزارة.



بعلبك واشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب إلى أن "سماكة الثلج في منطقة القموعة بلغت حدود المتر، وفي بلدة فنيدق اكثر من 25 سنتم، وفي بلدات حرار والسدقة والقرنة ومشمش وبيت ايوب وممنع وتاشع نحو 15 سنتم وكل الطرق بحكم المقطوعة".ومنذ الصباح، باشرت جرافات وزارة الاشغال واتحاد بلديات جرد القيطع العمل على اعادة فتح هذه الطرق على الرغم من استمرار العاصفة وتساقط الثلوج بغزارة.

وفي بعلبك، تولت جرافات وزارة الأشغال العامة والنقل منذ الصباح جرف الثلوج التي تراكمت خلال ساعات الليل على طرق: عيناتا - المشيتية - البليقة - دير الأحمر- اليمونة.



حرار

من جهة اخرى، نجح فريق من مركز الصليب الاحمر اللبناني في بلدة حرار باتمام الولادة الطبيعية لاحدى السيدات داخل سيارة الاسعاف خلال نقلها بشكل طارئ من بلدة فنيدق الى مستشفى الحبتور، حيث بلغت سماكة الثلوج في فنيدق اكثر من 40 سنتمترا.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن الام والجنين بحالة صحية جيدة، ويمكثان في مستشفى الحبتور.



