لبنان

النيران تشتعل داخل نفق العدلية.. ماذا يجري؟ (صورة)

Lebanon 24
24-01-2022 | 07:15
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن احتراق سيارة داخل نفق العدلية في بيروت، ما تسبّب بزحمة سير خانقة في المنطقة. 
 
 
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