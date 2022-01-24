لبنان

وزارة الخارجية أدانت الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي

Lebanon 24
24-01-2022 | 07:21
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تدين وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره، وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً و شعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها.
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