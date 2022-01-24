توضيح.. هكذا علقت "الريجي" على الجدل بشأن المنحة التي قدمتها

أعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، انه "منعاً للغط الذي أثير اخيراً عبر وسائل الإعلام حول لوائح المستفيدين من منحة ادارة حصر التبغ والتنباك الى وزارة الخارجية، يهم إدارتنا توضيح التالي:

إستجابة لرغبة الحكومة بمساعدة الطلاب المتعثرين في الخارج جراء جائحة كورونا، وإستنادا الى القانون رقم 161/ تاريخ 14/5/2020، قدمت إدارة حصر التبغ والتنباك من خلال وزارة المالية منحة الى مقام مجلس الوزراء وفقا للأصول المعتمدة حيث تم تخصيصها الى وزارة الخارجية، وهنا إنتهى دور إدارتنا التي لم يكن لها أي رأي في تحديد الآلية والمعايير لتوزيع المساهمة الى الطلاب في الخارج".



