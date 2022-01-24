لبنان

درويش استنكر الإعتداء على مكتب مختار التبانة

Lebanon 24
24-01-2022 | 07:52
A-
A+
Doc-P-910777-637786331298587207.jpg
Doc-P-910777-637786331298587207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر النائب علي درويش في بيان "الإعتداء الآثم الذي تعرض له مكتب المختار محمد ضباب في محلة التبانة حيث أجرى اتصالاً هاتفياً به للإطمئنان عليه".
 
وأكد درويش أن "مكتب المختار يعتبر مركزاً رسمياً لجهة كونه سلطة اعتبارية منتخبة وتمثل شريحة من المواطنين"، وأضاف: "المختار ضباب مشهود له بحسن السيرة وخدمة المواطنين، وبالتالي هذا الاعتداء ليس على شخصه فقط بل على ما يشكله من رمزية للدولة وسلطته المنبثقة من سلطة وزارة الداخلية والبلديات ومن شرعيته التمثيلية".

وطالب درويش "الأجهزة الأمنية والجهات المعنية الإسراع في الكشف عن الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم حفاظاً على الانتظام العام والأمان الاجتماعي وتثبيتاً لسلطة الدولة ومؤسساتها أمام من يجدون بالفوضى والتخريب ملاذا لتحقيق مآربهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-01-24
09:46 | 2022-01-24
09:22 | 2022-01-24
06:00 | 2022-01-24
10:57 | 2022-01-24
10:49 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website