درويش استنكر الإعتداء على مكتب مختار التبانة

استنكر النائب علي درويش في بيان "الإعتداء الآثم الذي تعرض له مكتب المختار محمد ضباب في محلة التبانة حيث أجرى اتصالاً هاتفياً به للإطمئنان عليه".





وطالب درويش "الأجهزة الأمنية والجهات المعنية الإسراع في الكشف عن الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم حفاظاً على الانتظام العام والأمان الاجتماعي وتثبيتاً لسلطة الدولة ومؤسساتها أمام من يجدون بالفوضى والتخريب ملاذا لتحقيق مآربهم". وأكد درويش أن "مكتب المختار يعتبر مركزاً رسمياً لجهة كونه سلطة اعتبارية منتخبة وتمثل شريحة من المواطنين"، وأضاف: "المختار ضباب مشهود له بحسن السيرة وخدمة المواطنين، وبالتالي هذا الاعتداء ليس على شخصه فقط بل على ما يشكله من رمزية للدولة وسلطته المنبثقة من سلطة وزارة الداخلية والبلديات ومن شرعيته التمثيلية".وطالب درويش "الأجهزة الأمنية والجهات المعنية الإسراع في الكشف عن الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم حفاظاً على الانتظام العام والأمان الاجتماعي وتثبيتاً لسلطة الدولة ومؤسساتها أمام من يجدون بالفوضى والتخريب ملاذا لتحقيق مآربهم".