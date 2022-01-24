تضامنا مع الناشط ايلي هيكل... اعتصام أمام المحكمة العسكرية

نفذ عشرات الناشطين في الحراك المدني إعتصاماً أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، تضامناً من زميلهم الناشط إيلي هيكل الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي تنفيذاً لمذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، وطالبوا بالإفراج عنه.

ولدى تبلغهم بأن القاضية أبو شقرا وافقت على تخلية سبيله الا أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي إستأنف القرار لابقائه موقوفاً، عمد الناشطون الى قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية لبعض الوقت، بعدها إنتقلوا الى أمام منزل القاضي عقيقي في بدارو، ووعدوا بالتصعيد ما لم يتم الإفراج عن زميلهم اليوم.