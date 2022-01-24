لبنان

تضامنا مع الناشط ايلي هيكل... اعتصام أمام المحكمة العسكرية

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-910783-637786336008140311.jpg
Doc-P-910783-637786336008140311.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عشرات الناشطين في الحراك المدني إعتصاماً أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف، تضامناً من زميلهم الناشط إيلي هيكل الذي جرى توقيفه الأسبوع الماضي تنفيذاً لمذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، وطالبوا بالإفراج عنه.
ولدى تبلغهم بأن القاضية أبو شقرا وافقت على تخلية سبيله الا أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي إستأنف القرار لابقائه موقوفاً، عمد الناشطون الى قطع الطريق أمام المحكمة العسكرية لبعض الوقت، بعدها إنتقلوا الى أمام منزل القاضي عقيقي في بدارو، ووعدوا بالتصعيد ما لم يتم الإفراج عن زميلهم اليوم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-01-24
09:46 | 2022-01-24
09:22 | 2022-01-24
06:00 | 2022-01-24
10:57 | 2022-01-24
10:49 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website