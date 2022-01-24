لبنان

في هذه المنطقة... شاحنة عالقة في وسط الطريق (صورة)

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن عدم تمكن احدى الشاحنات من متابعة سيرها خلال محاولتها المرور من تحت جسر "ملعب السلام" في الميناء بسبب حمولتها الزائدة.
 
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شاحنة

الميناء

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