لبنان

لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي: لا عودة الى التعليم

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:14
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صدر عن  لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي التالي:
بعد تجاهل الحكومة شريحة واسعة ووازنة في القطاع التربوي، وبعد الهروب الى الأمام من قبلها والالتفاف على المطالب المحقة للاساتذة المتعاقدين، تدعوا لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي كافة الزملاء الثبات على مواقفهم الرافضة لكل ظلم وتهميش والى مواصلة الاضراب المفتوح الى حين الحصول على كافة الحقوق، خاصة بعد قرار الحكومة اليوم في اقرار مضاعفة أجر الساعة فقط لا غير، ضاربة بعرض الحائط المطالب الجوهرية والاساسية المتبقية.
وهنا لا بد من التذكير بالمطالب.
1- المطالبة بالدفع الفوري لل35 % المتبقية من قيمة العقد عن  العام الدراسي المنصرم.
2- دفع 90$ أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي، بالرغم من ان اللوائح الاسمية المنجزة للاساتذة، موجودة في ادراج وزارة التربية.
3- المطالبة بالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.
4- إعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري.
5- المطالبة بضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني.
6- العمل على صيغة قانونية لإحتساب العقد كاملاً.
7- تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
ويبقى التثبيت للمتعاقدين في ملاك وزارة التربية، المحرومين من هذا الحق منذ العام 1997، هو المطلب الاساس لوضع التعليم المهني والتقني الرسمي على السكة الصحيحة.
كما تطلب اللجنة لقاء رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء القادم، وتطالب ايضا كافة المعنيين بتحقيق الوعود والمطالب، إذ لا قدرة للمتعاقدين على استكمال العام الدراسي في ظل هذا الاجحاف الحاصل بحقهم، والا سنضطر الى اتخاذ اجراءات تصعيدية كبيرة في الآتي من الايام.
تبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة
لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان
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