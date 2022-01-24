لبنان

سلسلة لقاءات للرئيس بري

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:24
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات ، فرونتسكا غادرت دون الإدلاء بتصريح. 

كما عرض الرئيس بري الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية خلال إستقباله رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي الدكتور شارل عربيد وعدد من أعضاء المجلس بحضور رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر .

وبعد الظهر إستقبل الرئيس بري  رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور ربيع بنات رئيس الحزب الدكتور ربيع بنات 
وضم الوفد رئيس المجلس الإعلى عامر التل ، رئيس المكتب السياسي نجيب خنيصر ، عميد الدفاع زياد معلوف ، عميد الإعلام فراس الشوفي حيث جرى عرض للأوضاع العامة  والمستجدات السياسية 
وبعد اللقاء قال بنات : لقد ناقشنا مع دولة الرئيس نبيه بري العلاقة بين حزبنا وحركة أمل وأكدنا على العلاقة التي تجمع قوى المقاومة دفاعا عن وحدة لبنان ، 
كما أكدنا لدولته على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها ، كما وضعنا دولته في اجواء المبادرة الكويتية وأكدنا له على رفض أي بند يمس بسلاح المقاومة .

وختم : كما تحدثنا مع دولة الرئيس حول موقفنا من صندوق النقد الدولي ونحن في هذا الاطار نعتقد ان هناك الكثير من الحلول البديلة .

كما إستقبل الرئيس بري الأستاذ سليمان جان عبيد نجل النائب الراحل جان عبيد حيث سلمه دعوة للمشاركة بالقداس الذي سيقام بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل النائب جان عبيد في شهر شباط المقبل .
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