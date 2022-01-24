لبنان

قبل أقل من ساعة من إعلان قراره... هذا ما كشفه علوش عن الحريري والانتخابات

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:31
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قال نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفي علوش، إنّ "الرئيس سعد الحريري سيغيب عن الانتخابات وليس عن السياسة، والمسألة هي قضيّة بلد بكامله، وتوقّعاتي أن بعض رجال المال سيتمكّنون من إيجاد مكان لهم، و"حزب الله" سيوسّع قاعدته أو عدد النواب المحسوبين عليه".
 
 
وأضاف علوش للـ"أم تي في": "من المؤكّد أنّه يجب على تيار "المستقبل" أن يكون من المعارضة، وساذج من يفكّر أنّ بإمكانه خوض المعركة بمفرده، فهناك رؤية وطنية واقتصادية وسياسية عليها أن تتشكّل".
 
 
ورأى أنّ "على الحريري أن يتّخذ القرار المناسب، وهو أنه لا يُمكن إعادة تجربة فشلت على مدى 16 عاماً منذ 1992، مع العلم أنّ التجربة ليست نفسها لأنّ الظّروف تغيّرت، ولكن أيّ خيار لا تتمّ مراجعته من ناحية الخطأ والصواب وإمكانية التصحيح "بخلّينا نفوت بالحيط ونحنا هيك صار فينا".
 
 
وتابع علوش: "هناك حراك انتخابي يتخطّى مسألة عزوف الحريري عن خوض الانتخابات".
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