لبنان

حريق في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت... كيف هو وضع المرضى؟

Lebanon 24
24-01-2022 | 08:40
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 صدر عن إدارة المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت البيان التالي:

اندلع مساء يوم 23 كانون الثاني 2022، حريق  في مختبر قسطرة القلب في الطابق الخامس من المبنى الرئيسي للمركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت  وتم اكتشافه في الوقت المناسب بواسطة دوي جهاز إنذار الحريق. وقد تمكن فريق الإستجابة للطوارئ وفريق قسم الصيانة والهندسة في المركز الطبي بالتعاون مع رجال الإطفاء من فوج إطفاء بيروت من اخماد الحريق بسرعة من دون حدوث اي خسائر كبيرة.


يهم المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت التشديد على أن جميع المرضى الموجودين في المركز الطبي بخير وأن جميع الخدمات التشغيلية والرعاية الصحية وانظمة السلامة التابعة للمركز الطبي لم تتأثر بهذا الحادث بإستثناء القسم المعني الذي سوف يعاود العمل فيه في مطلع الأسبوع المقبل. هذا وتحرص جميع الفرق الطبية والإدارية على تأمين اقصى درجات الحماية و العناية الصحية للمرضى.
 
 
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